Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 16:40
Senelik izinde alınan sağlık raporu

S.A acil bilgi sahibi yazarsa sevinirim 20 günlük izinin 10. gününde rapor alırsam rapor bitimi izin kaldığı yerden devam eder mi yani ben kalan 10 günü de kullanmak istiyorum


hakkan1
Aday Memur
30 Mayıs 2024 16:44
10. gün alırsan 10 gün iznin iade olur 20. gün alman gerek

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
30 Mayıs 2024 17:10

Bilmeden yanlış yönlendirme arkadaşı.rapor bitimi iznin devam eder.istersen sen gidip başlama yapabilirsin ama yapmazsan toplam 20 gün izin 10 günde rapor kullanmış olursun

hakkan1, 1 saat önce
10. gün alırsan 10 gün iznin iade olur 20. gün alman gerek
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 genel atama dönemiDaha önce İstanbul'da çalışıp tekrar atanan var mı?Siirt 2024 atamaİcralık polisler tek başlıkResen atamaAdana 2024 atamaGönüllü şarka gitmek istiyorum

Sözlük

Her ile bir orman 1 patates salatası 2 3 cisim problemi 3 Çoruh 1 mektup 2 playa göl 2 istanbul 1 cesaret 2 muş'ta gökten yağan cisimler 1 kuşak çatışması 1

Son Haberler

Dolar 32,26 TL'ye yükseldiÖğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası 'VAR' olduValilikten 2 kişinin öldüğü konser sonrası çıkan kavgaya açıklamaBursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandıBakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri