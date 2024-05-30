Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 16:48
il dışı seminer hakkinda
il dışında seminer almak istiyorum ama eşim çalıştığı yerden izin alamazsa kendi okulumda seminer alabilir miyim bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi

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