Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 16:48
Felsefe il dışı puanlari

Konya yazacak arkadaşlar var mı acaba benim puanım 320 sizlerin kaç acaba


sessiz -bayan
Daire Başkanı
30 Mayıs 2024 16:59

491 puanim var.İzmir dusunuyorum.


felram
Aday Memur
30 Mayıs 2024 17:45

Hayırlısı olsun hocam puanınız iyiymis

Toplam 2 mesaj

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