Servislerin kaldırılması ve sendikaların itirazı

Arkadaşlar, servislerin kalkması ile ilgili olarak sendikalar hukuka aykırı diye mahkemeye başvurmuş. Sizce servislerin kalkması kararı iptal olur mu ?

Arkadaşlar, servislerin kalkması ile ilgili olarak sendikalar hukuka aykırı diye mahkemeye başvurmuş. Sizce servislerin kalkması kararı iptal olur mu ?