KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2024 17:39
Marmara üni güvenlik soruşturması tamamlanıp aranan var mı?
Merhabalar, Marmara Üniversitesine atanıp güvenlik soruşturması sonrası aranan var mı?

Çok Yazılan Konular

Sinava 46 gun kalmisken bi halt olmaz degilmi benden..lutfen okuyup gecmeyin yorumlariniza ihtycm vaZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kurumlar arası geçişaile bakanlığıKadro taleplerini nerden öğrenebilirimKültür ve Turizm Bakanlığı Mülakat Mühendisler amiri oldukları işçiden daha düşük maaş alıyor. Ülkede nasıl bilim üretilecek acaba ?2024/1 EEM kaç kadro açar?İç işleri bakanlığı personel alımıdhmi 2024/1

Sözlük

cesaret 2 fırlatma rampaları 1 sandık kokusu 1 maydanoz 1 en sevdiğim çiçek 2 şu an çalan şarkı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 Çok eşlilik 4 saatleri ayarlama enstitüsü 2 Robert De Niro 1

Son Haberler

Dolar 32,26 TL'ye yükseldiÖğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası 'VAR' olduValilikten 2 kişinin öldüğü konser sonrası çıkan kavgaya açıklamaBursa'da 3 çocuğunu öldüren baba tutuklandıBakanlık açıkladı: Serdar Sertçelik yakalandı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri