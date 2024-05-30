Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 17:50
2015 yılında eğitime başlayıp 2016 yılında kadrolu Alınan İnfaz Koruma Memuru 197*** sicilliler

Selamün Aleyküm arkadaşlar CTE nin son kadrolu persoeli olarak 2015 Aralık ayında Denizli Eğitim merkezinde eğitime başladık sayımız fazla olduğu için 2 gruba böldüler ilk grup direk eğitime diğer grup staja başladı ve sicillerimiz verildi , 2016 yılında verilen bir dereceye başvuru yapsak ve mahkemeye taşısak kazanma şansımız nedir bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.

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