Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 18:02
şehir hastanelerin teşvik ödemesi
şehir hastanesinde çalışan var mı? ortalama teşvik ne kadar alıyorsunuz ?

kacikbulgur
Aday Memur
30 Mayıs 2024 19:52
9500 diye duyum aldım

mavismile
Memur
30 Mayıs 2024 19:58
9.500 mi? çok yüksek
kacikbulgur, 17 dk. önce
9500 diye duyum aldım

kacikbulgur
Aday Memur
30 Mayıs 2024 19:59
değil, İstanbul'da bir eğiitm araştırmasında 9 alıyor kardeşim.
mavismile, 11 dk. önce
9.500 mi? çok yüksek

mavismile
Memur
30 Mayıs 2024 20:00
3-4 arası genelde aldığım için şaşırdım. şehir hastaneleri daha düşük diye duymuştum
kacikbulgur, 10 dk. önce
değil, İstanbul'da bir eğiitm araştırmasında 9 alıyor kardeşim.

kacikbulgur
Aday Memur
30 Mayıs 2024 20:02
yeni açılan şehir hastanesi 1 yıl tavan veriyor diye duydum, 3-4 az.tabi benim dediğim şu: lisans mezunu ve acilde çalışıyor olman lazım
mavismile, 9 dk. önce
3-4 arası genelde aldığım için şaşırdım. şehir hastaneleri daha düşük diye duymuştum
Toplam 5 mesaj

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