Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 18:06
Seyyanen Zam
Seyyanen zam olayi kesin çözüldü dimi 8000 lira olarak almaya devam edeceğiz

Kpsbirincisi
Genel Müdür
30 Mayıs 2024 18:14

Evet 12 binlirayı 8 bine düştürecekler temmuzda.


alimemet61
Şef
30 Mayıs 2024 20:07
Türk1512. Sen var ya sen... Kesinlikle anlatılamaz ve eğitilemezsin. Aşırı kötü niyetlisin. Yazık sana tuh.
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