Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 18:07
Müdür yardımcılığı görevimden istifa etmek istiyorum

Herkese merhaba. Ben 2028 manisa saruhanlı ilçesinden şehzadeler ilçesine müdür yardımcısı olarak atandım. İlk dört yılımı bitirdim ikinci dört yılımda birinci senem bitecek temmuzda. İdareciliği ailevi sebeblerden dolayı bırakmak istiyorum. İlçeye sorduğumda ikinci dördü bitirmediğim için saruhanlıya geri dönersin dediler. Nasıl bir yol izlemeliyim. Bakanlıktan görüş istesek nasıl yapmalıyız. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.


Özgürlükzamanı
Memur
30 Mayıs 2024 18:09

2018 sanırım yeni yönetmeliğe göre Saruhanlı ya öğretmen atanırsınız


Shuleshule
30 Mayıs 2024 18:11

İlk dördü bitirmem bir şey ifade etmiyor mu. Saruhanlıya dönmek de istemiyorum. Yönetmelikte ilk dört ikinci dört diye belirtmemiş. Bu benim lehime mi olur bilemedim

Özgürlükzamanı, 2 saat önce

2018 sanırım yeni yönetmeliğe göre Saruhanlı ya öğretmen atanırsınız


fenogretmeniyim
Şef
30 Mayıs 2024 18:16

istifa etmeden önce neden il içi yer değiştirmeye başvurmadınız

Shuleshule, 2 saat önce

İlk dördü bitirmem bir şey ifade etmiyor mu. Saruhanlıya dönmek de istemiyorum. Yönetmelikte ilk dört ikinci dört diye belirtmemiş. Bu benim lehime mi olur bilemedim


elemanaraniyor
Memur
30 Mayıs 2024 18:17

Ilk dördü bitirdiyseniz kendi ilçenizde kalırsınız. Yönetmeliği okuyun lütfen


Shuleshule
30 Mayıs 2024 18:31

İl içinde puanım yetmedi maalesef. Temmuzda benimle aynı branştan bir öğretmen proje okulunda başlayacak norm açılacak ben de istifa edip öğretmenliğe geçerim diye düşündüm.

fenogretmeniyim, 2 saat önce

istifa etmeden önce neden il içi yer değiştirmeye başvurmadınız


Shuleshule
30 Mayıs 2024 18:33

Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama ilçeden bana farklı yanıt geldi. Sendika farklı söylüyor. Bakanlıktan görüş isteyebilir miyiz. Nasıl bir yol izlenmeli

elemanaraniyor, 2 saat önce

Ilk dördü bitirdiyseniz kendi ilçenizde kalırsınız. Yönetmeliği okuyun lütfen


elemanaraniyor
Memur
30 Mayıs 2024 19:03

Bakanlıktan görüş isteme prosedürünü bilmiyorum. Tavsiyem CİMERe yazmanız veya ile sormanız

Shuleshule, 2 saat önce

Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ama ilçeden bana farklı yanıt geldi. Sendika farklı söylüyor. Bakanlıktan görüş isteyebilir miyiz. Nasıl bir yol izlenmeli

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