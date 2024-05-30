Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 18:14
Zam yokmuş

aynı tas aynı hamam

Çok Yazılan Konular

Rotasyon YokmuşUzman ve başöğretmenlik hakkındaÖmk ile ilgili eğitim birsenden açıklamaYıllardır Mağdur Edilenlere Bu Haksizlik Yapilmamali Sayın BakanYeniden yönetici görevlendirmeÖğretmenlere Çay Makinesi YasağıRotasyon ham hayaldirYusuf Tekin Ne Yaparsa Memnun Oluruz ?Zorunlu ve Karma Eğitime KarşıyımBordroda görünen ek ders

Sözlük

iç kanama 1 güne bir söz bırak 1 cehennem kapısı 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 alladı pulladı 2 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1 maydanoz 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 afrikada kurban bedelinin 2850 TL olması 5 ben bilime inanırım 1

Son Haberler

Arkadaşını öldürmüştü, 18 yıl sonra yakalandıYazar Aşkım Kapışmak 'Sibergöz-42' operasyonunda gözaltına alındı'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandıTBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, ekonomisi güçlü bir ülke olacakBakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri