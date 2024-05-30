Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Mayıs 2024 18:18
derece kademe maaş farkı
12/2 lise mezunu hizmetli memurum lisans diplomamı işletirsem maaş ne kadar farkeder bekarim net maaşım 31

hsnd
Başbakan Müsteşarı
30 Mayıs 2024 18:34
Çok bir şey fark etmez beklentiniz yüksek olmasın.

Ardaass
Aday Memur
30 Mayıs 2024 18:36
tahminimiz var mı
hsnd, 2 saat önce
Çok bir şey fark etmez beklentiniz yüksek olmasın.

Adliyepersoneli
Aday Memur
30 Mayıs 2024 19:12
tahminimce 200 ya da 250 TL artar fazla bir şey beklemeyin
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiHaziran maaşları erken yatarmı ?2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Memur düşmanlığıTHY yöneticilerinin "huzur hakkı" yüzde 64 zamlandı.2024 Temmuz Zammında Memur Avucunu YalayacakYarım Zamanlı Çalışma, yarım maaş3.dereceye ne zaman düşerim ?

Sözlük

iç kanama 1 güne bir söz bırak 1 cehennem kapısı 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 alladı pulladı 2 29 mayıs istanbul'un fethinin yıldönümü 1 maydanoz 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3 afrikada kurban bedelinin 2850 TL olması 5 ben bilime inanırım 1

Son Haberler

Arkadaşını öldürmüştü, 18 yıl sonra yakalandıYazar Aşkım Kapışmak 'Sibergöz-42' operasyonunda gözaltına alındı'Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor' iddiaları yalanlandıTBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye, ekonomisi güçlü bir ülke olacakBakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri