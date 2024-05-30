KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 19:00
32. dönemde yaş şartı esnetilir mi?

pomem 32. dönemde esnetilme olur mu sizce?


Baypar
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 09:55

Fark ettiyseniz devlet 3 yıl memur alımlarında kısıtlamaya gitti. Önümüzde ki 3 yıl böyle bir şey olması mümkün değildir.


tolgahanakrdes2525
Aday Memur
31 Mayıs 2024 13:54

BAYPAR KARDEŞİM BANA ULAŞABİLİR MİSİN BİRŞEY SORMAM LAZIM COK ELZEM


tolgahanakrdes2525
Aday Memur
31 Mayıs 2024 14:26

kardeşim bi cevap ver be

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

32. dönemde yaş şartı esnetilir mi?Psikiyatri tanısı ve Pomem süreci

Sözlük

ayazma 1 Komple Yeni Yatırım 1 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 4 Bugün olanlar 2 Seyyal Taner 1 andaman denizi 1 3 cisim problemi 4 saatleri ayarlama enstitüsü 2 life is a mystery 1 en sevdiğim çiçek 4

Son Haberler

İki kadının öldüğü feci kazada kamyon sürücüsü tutuklandıAltının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin liraya geriledi'Ruanda'dan turist sığınmacılar geliyor' iddiası yalanlandı9 kişinin öldüğü arazi kavgasında aileler barıştı: Tüm firariler teslim olduDolar haftayı düşüşle kapattı

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?