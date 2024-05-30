Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Mayıs 2024 19:26
Tds atamaları

Merhaba arkadaşlar. Ben açıktan tds okuyup atanmak istiyorum bu sene geç kaldım seneye üni sınavına girip okumayı düşünüyorum. Mezun olana kadar ataması çok düşer mi sizce ? Yardımcı olur musunuz

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