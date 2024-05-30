Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 19:59
İlişik Kesme Tarihleri ve İstihdam Yerleri Ne Zaman Belli Olur ?

Selamın Aleyküm, Van'a şarka gidicem. İlişik kesme tarihleri belli oldu mu bilgisi olan var mı ?

Bir de Van İli istihdam formu için bugün son gündü. Ne zaman açıklanır acaba ?

Gidip ev tutucam nakliye ayarlayacam ona göre. Son anda sıkıştırmasınlar bizi ?

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