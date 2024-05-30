iller arasında pdc bakılır mı bakılmaz mı

2 tane hemşire düşünün, ikisi de kadrolu, tayin hakları var yani, biri gitti illerarasından, diğeri eş durumu istedi. pdc bakılır mı bakılmaz mı

2 tane hemşire düşünün, ikisi de kadrolu, tayin hakları var yani, biri gitti illerarasından, diğeri eş durumu istedi. pdc bakılır mı bakılmaz mı