Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 20:03
ÖMK hala gelecek

Geçen sene seçimden bu yana ömk hazır meclise sunulacak dedi eski bakan, yeni bakan haftalardır aynı şeyi söylüyor. Bayram gelecek meclis tatile girecek nerdeyse ve hatta AYM verdiği süre dolacak ama hala yok.

Bu arada 5 yıla düşecek muhabbetine girmiyorum bile.


efekent
Aday Memur
30 Mayıs 2024 20:06

Üzerinde bir uzlaşma sağlanamadı bence..Düşünüyorlar uzun uzun

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