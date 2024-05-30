Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Mayıs 2024 20:59
Scopus dergilerin UBYT ödemesi hk

Scopus dergilerin teşvik miktarının hesaplanması konusunda bilgisi olan var mı aramızda acaba?

Şimdi mesela Scopus Q1 bir dergi var, listede ödemesi 33bin lira görünüyor. ama MEP değeri 0. Bu durumda ödeme alınıyor mu? Kurallar çok karışık geldi açıkçası.

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