Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 21:20
ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliği

Sorun sadece süre konusundaki belirsizlik olsa çok ta önemli değil. Her gecen gün yeni bir manevra yapılıyor, olmadık şekilde rotasyon veya Maarif Müfredatı araya sürülmek isteniyor. Baktılar ki nabız yoklaması olumsuz rotasyon olmayacağını anlaşılıyor, müfredata tepkiler çığ gibi yükseliyor fakat nasıl ve ne şekilde bir müfredat olduğunu bir tek ogretmenler bilmiyor. yani koskoca bakanlık dedigin böyle hareket etmemeli. Bunların içinde şimdilik sadece ÖMK uzman ve basogretmen konusu bir nebze belirsizlikten kurtuldu sayılır. Öğretmenler tatile girsin eğitim dönemi bitsin daha az tepki tepki çekeriz havası epey belirgin duruyor. Galiba senelerdir Yusuf Tekin istifa etmeli tarzındaki söylence ve istekler asla boşa değilmiş.


Hllhnf
Aday Memur
30 Mayıs 2024 21:49

Edip Üzen in 2 gün önce paylaştığı kanun tasarısında adı rotasyon olmayan ama 3-12 yıl gözüküyor; bakabilirsin


black1923
Aday Memur
30 Mayıs 2024 21:55

Eğitim bir sen açıklamasında rotasyon yok denildi. Yanlıştan dönülmüş

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