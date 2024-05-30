Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Mayıs 2024 21:22
Sivas Halk Eğitim Merkezi Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Kursları Kapatıyor.

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Halk Eğitimi Merkezi

Sayı : E-30921002-135.01.01-103342457 29.05.2024

Konu : Kursların Kapatılması

.............. ............ MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuzda Halk Eğitimi Merkezi üzerinden kadrolu öğretmen ve usta öğreticilere açılan

kursların tasarruf tedbirleri de dikkate alınarak en geç okulların kapanması tarihine kadar kapatılması

gerekmektedir.Kurs kapatma işlemlerinin yapılabilmesi için öğretmen ve usta öğreticilerin gerekli

evrakla birlikte Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Mahmut KILIÇ

Müdür V.


metal3
Aday Memur
30 Mayıs 2024 21:58
İnsanlık için büyük, medeniyet ve aydınlanma için küçük bir adım
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