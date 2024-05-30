KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2024 21:31
Devlet memuru, öğretmen olmaz artık

Bir yıl eğitim, başarılı olunca atama yapılması. Ben kpss ye girmem artık

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Memurluktan öğretmenliğe geçiş gelir mi?

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