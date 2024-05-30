Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 22:48
izin

Merhaba izinler kapalı iken ablamın dügünü icin yıllık izin kullanbilir miyim?kullanamazsam ne yapmak gerekir_?


Brse
Aday Memur
30 Mayıs 2024 22:54

Rapor al.

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