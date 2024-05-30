Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Mayıs 2024 22:48
Mazeret izni

Merhaba izinler kapalı iken ablamın dügünü icin yıllık izin kullanbilir miyim?kullanamazsam ne yapmak gerekir_?


Brse
Aday Memur
30 Mayıs 2024 22:54

Rapor al.


yrgnmmr
Aday Memur
31 Mayıs 2024 07:35
izinler hangi şehirlerde kapandı ve sebebini bilen var mı?

Memurhaps
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 07:38
ablanın düğünü mazeret sayılır mazeret izni olarak alabilirsin senede 10 gün veriyorlar 7 gün yazdırıp alabilirsin

123.xyz
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:13

Yıllık izin hakkı varken mazeret izni alınamaz.

Memurhaps, 7 saat önce
ablanın düğünü mazeret sayılır mazeret izni olarak alabilirsin senede 10 gün veriyorlar 7 gün yazdırıp alabilirsin

Memurhaps
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 09:17
Öyle bir şey yok. Yıllık izin senin kafa iznin mazeret hakkın var. Sadece bizim amirler öyle söyler. Ama dişli ol bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı? O zaman tüm mazeretlerde var olan yıllık iznini kullan. Ölüm evlenme hepsi
123.xyz, 5 saat önce

Yıllık izin hakkı varken mazeret izni alınamaz.


123.xyz
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:33

DMK ilgili maddrsince kanun açık ve yorumlanamaz da. Amir/müdür tasarrufu söz konusı değil.

Ölüm,doğum,evlilik vb izin verilebilecekler açık ve net.

Hastalıkta refakat vb hepsi açık ve net.

Memurun yıllık izni bitmil ise 10 güne kadar mazeret izni verilir. Eğer yetmemiş ise bir 10 gün daha ama gelecek seneki içinden mahsup edilir bu ikinci 10 gün.

Memurhaps, 5 saat önce
Öyle bir şey yok. Yıllık izin senin kafa iznin mazeret hakkın var. Sadece bizim amirler öyle söyler. Ama dişli ol bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı? O zaman tüm mazeretlerde var olan yıllık iznini kullan. Ölüm evlenme hepsi

123.xyz
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:34

Gelecek seneki izinden kesilir olacaktı.


Memurhaps
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 09:35
Alan arkadaşım var. Yıllık izin bitmiş ibare geçiyor mu
123.xyz, 5 saat önce

DMK ilgili maddrsince kanun açık ve yorumlanamaz da. Amir/müdür tasarrufu söz konusı değil.

Ölüm,doğum,evlilik vb izin verilebilecekler açık ve net.

Hastalıkta refakat vb hepsi açık ve net.

Memurun yıllık izni bitmil ise 10 güne kadar mazeret izni verilir. Eğer yetmemiş ise bir 10 gün daha ama gelecek seneki içinden mahsup edilir bu ikinci 10 gün.


Memurhaps
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 09:36
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (C) fıkrası. 1- Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruri hallerde öğretmenler hariç olmak üzere, bir sefer daha 10 gün izin verilebilir.

123.xyz
Aday Memur
31 Mayıs 2024 12:06

Bilgi için teşekkür ederim.

Ama bu tarzda kullanabilen yok sanırım.

Memurhaps, 5 saat önce
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (C) fıkrası. 1- Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruri hallerde öğretmenler hariç olmak üzere, bir sefer daha 10 gün izin verilebilir.
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