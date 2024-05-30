Mazeret izni

Öyle bir şey yok. Yıllık izin senin kafa iznin mazeret hakkın var. Sadece bizim amirler öyle söyler. Ama dişli ol bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı? O zaman tüm mazeretlerde var olan yıllık iznini kullan. Ölüm evlenme hepsi

Öyle bir şey yok. Yıllık izin senin kafa iznin mazeret hakkın var. Sadece bizim amirler öyle söyler. Ama dişli ol bakalım veriyorlar mı vermiyorlar mı? O zaman tüm mazeretlerde var olan yıllık iznini kullan. Ölüm evlenme hepsi