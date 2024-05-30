KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


30 Mayıs 2024 22:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Arkadaşlar makine müh kadrosu için başvuru yaptım.Mulakata gireceğim.Mulakatta ne gibi sorular soruluyor ? Zorluk derecesi nedir ? Bilgi verebilen olursa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Sinava 46 gun kalmisken bi halt olmaz degilmi benden..lutfen okuyup gecmeyin yorumlariniza ihtycm vaZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)aile bakanlığıKurumlar arası geçişSermaye Piyasası Kurulu-SPK MülakatKadro taleplerini nerden öğrenebilirimMerkezi atamalar nasıl olur?2024/1 EEM kaç kadro açar?dhmi 2024/1MSB sivil memur mülakatı

Sözlük

andaman denizi 1 hedonik adaptasyon 2 en sevdiğim çiçek 3 Batum 2 cesaret 2 pirana 1 iç kanama 1 işgal mi fetih mi sorunsalı 1 cizvitler 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 3

Son Haberler

MEB; Temel Eğitimde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemlerini açıkladı31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıMüdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladıGiresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü: 1 kişi öldüTürkiye'ye yabancı sermaye girişi 2025'te artacak

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri