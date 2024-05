Dönem sonu not işlemleri

Arkadaşlar normalde branşım fen ama birkaç sınıfın görsel sanatlar dersine de giriyorum.Kendi branşım olmadığı için sizlere sormak istedim.Görsel sanatlardan not vermek için sisteme girdiğim zaman yukarıda şöyle bi uyarı yazıyor: proje için not tarihi girilmemiş, not girişlerinin tamamlanması için idareye başvurun.

Görsel sanatlar için proje zorunlu mu yoksa 1ürün dosyası 2 sözlü notu yeterli mi?

İdareye sordum proje zorunlu dedi, benim gibi branşı olmadığı halde görsele giren bi kaç arkadaş araştırdı projeye gerek yok diye öğrenmişler . Bizi aydınlatın lütfen