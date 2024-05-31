Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 00:26
ÖMK adaletli olsun!

ÖMK'de olması gereken birkaç husus :

1) Branşçı idareciler de sınıfçı idareciler gibi fiili ders mecburiyetinden muaf tutulmalı !

2) Branşçı öğretmenlerin boş derslerinde gelmeyen öğretmene ait doldurduğu dersler için istisnasız ek ders verilmeli.

3) Maaş karşılığı sınıfçı/branşçı ayrımı kalkmalı

4) Dyk ortaokul/lise için olduğu gibi muadili ilkokul için de olmalı.

5) PDR'ciler için her sınıfa her hafta haftada en az 1 saat fiili ders mecburiyeti getirilmelidir. Birçok PDR Öğrt.i sınıflardan habersizdir.

6) Disiplinsiz öğrencilere/sınıfta ders işlenmesine engel olanlara ciddi yaptırımlar uygulanmalı.

İlk bakışta akla gelenler bunlar, eğitim sisteminde daha çooook problem olsa da başlıcaları bunlar...

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