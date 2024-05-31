Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


31 Mayıs 2024 00:34
Bodrumspor süper ligde

superlig e cikan bodrum fk yi kutluyorum.

Çok Yazılan Konular

galatasaray 2024 sampiyonuİsmail Kartal ile devam edilmeliFenerbahçe bu kirli ligde asla mücadele etmemelidir

Sözlük

Komple Yeni Yatırım 1 teknolojik tekillik 3 şu an çalan şarkı 1 güne bir fıkra bırak 1 akıllı telefonların mikrop yuvası olması 1 uluslararası ilişkiler 1 gezegen dizilimi 1 ayamama deresi 1 fırlatma rampaları 1 eski bir şarkı dinlerken hüzünlenmek 2

Son Haberler

MEB, okul inşaatlarında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladıNüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacakErdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'Hrant Dink davasında savcı mütalaasını verdi

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?