KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


31 Mayıs 2024 01:59
Renk Körlüğü

Merhabalar.hakim-savcı adaylığı hakkındaki sağlık raporunda Renk körlüğü bir engel teşkil eder mi

Çok Yazılan Konular

Uzman yrd. dil şartıA grubu kariyer uzmanlığından B grubu idari kadroya geçiş; aile birleşimi amaçlıTÜBİTAK 2020 Mülakatları Sonrası genel süreç

Sözlük

Az insan,çok huzur 1 dolmanın lezzetini bir üst seviyeye taşıyan detaylar 1 uluslararası ilişkiler 1 Robert De Niro 1 andaman denizi 1 life is a mystery 1 Bugün olanlar 2 mektup 2 cehennem kapısı 1 şaşırmamak 2

Son Haberler

31 Mayıs 2024 tarihli yeni atamalar ve görevden alınmalar Resmi Gazete'de yayımlandıMEB; Temel Eğitimde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemlerini açıkladı31 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıklarıMüdür yardımcısı, öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladıGiresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü: 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?