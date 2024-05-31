Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 07:37
Becayiş sonrası işe başlama

Arkadaşlar iller arası becayiş olumlu sonuclandıktan sonra kaç gün içerisinde başlangıç yapmak zorundayım bununla ilgili bilgisi olan var mı


ahmet44mlty
Şef
31 Mayıs 2024 08:41

14 gün içinde başlamalısınız sonuçta farklı bi ile gitmişsiniz.

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