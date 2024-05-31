Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 08:50
Teknikerin başka işte çalıştırılması

Merhaba arkadaşlar yeni bir memurum. Harita teknikeriyim ancak kurumda bana mesleğimle alakalı işler yerine işçilerin işini veriyorlar bilet kesimi vs gibi. hafta sonu çalıştırıyorlar. bunlara itiraz edebilir miyim ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Mayıs 2024 09:10

Edebilirsiniz. 657 45. maddeyi okuyun.


Memuravukatı
Şef
31 Mayıs 2024 09:13

Yazılı bir görevlendirme şeklinde veriyorlarsa iptal davası açılabilinir.


raglut
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:31

teşekkürler, maddeyi okudum evet açıkca belirtmiş. Ancak ben sözleşmeli personelim ve 1 senedir sürekli bu durumu yaşıyorum. yazılı şekilde değil sözlü yapılıyor ve kurumda sadece bana yapılıyor yeni olduğum sebebiyle. sözleşmeli olmamdan kaynaklı öyle hakları olabilir mi ?

hsnd, 37 dk. önce

Edebilirsiniz. 657 45. maddeyi okuyun.


raglut
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:32

Yok, sözlü beyan. istemediğimi belirttiğim halde yapman gerekiyor deniyor. Kaos ortamı oluşmaması için bende mecbur kabul ediyorum. Memuriyetim sıkıntıya girmeyecekse itiraz etmeyi istiyorum artık.

Memuravukatı, 34 dk. önce

Yazılı bir görevlendirme şeklinde veriyorlarsa iptal davası açılabilinir.

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