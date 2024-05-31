Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Mayıs 2024 09:16
ENGELLİ MEMUR YAŞ SINIRI

Bir çok prestijli kurumda (türkiye petrolleri, botaş vs.) yaş sınırı olduğu söyleniyor, bu sınmıra engelliler de dahil midir?

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