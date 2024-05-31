Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 09:26
Herkes Davetlidir: Tasarruf Tedbirleri Kalkmalıdır !

düşünün lokantaya gittiniz ve yemek yediniz

ancak yediğiniz yemeğin faturasını yiyen değil lokantada çalışan garson ödüyor.

yıllardır her seçim öncesi milletin birikimlerini şahsi çıkarları için harcayanlar seçim sonrası oluşan faturayı halka kesti

siyasi görüş ayırmadan herkesi tasarruf tedbirlerini protesto etmeye davet ediyorum.


mratanamayan
Aday Memur
31 Mayıs 2024 09:38

devlet bir karar almış iyisiyle kötüsüyle dikkat ette halkın galeyana getirmekten işlem yapılmasın


Air Tornado
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 09:45

kraldan çok kralcılar türemiş. Keşke senin gibilerin tabiri caizse donuna kadar alsalar !

mratanamayan, 9 dk. önce

devlet bir karar almış iyisiyle kötüsüyle dikkat ette halkın galeyana getirmekten işlem yapılmasın

Toplam 2 mesaj

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