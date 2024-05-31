Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 10:14
İzin

Çarşamba günü bebeğime bakan kişinin önemli bir işi var bebeğime bakmam lazım müdürüm acaba izin verebilir mi öyle bir hak var mı


bahçesaray
Memur
31 Mayıs 2024 10:47
müdürün öyle bir hakkı yok 1 günlük mazeret iznine başvurursunuz. Mem ,kaymakamlık ne derse

dnz.fzk
Aday Memur
31 Mayıs 2024 11:11

Kime başvurucam mem'e mi

bahçesaray, 1 saat önce
müdürün öyle bir hakkı yok 1 günlük mazeret iznine başvurursunuz. Mem ,kaymakamlık ne derse

elemanaraniyor
Memur
31 Mayıs 2024 11:20

Okulunuza durumunuzu anlatan bir dilekçe ile başvurun. Red gelme ihtimalini de hesaba katarak, alternatif bir plan da yapın.

dnz.fzk, 56 dk. önce

Kime başvurucam mem'e mi


bahçesaray
Memur
31 Mayıs 2024 11:44
okulunuza
dnz.fzk, 56 dk. önce

Kime başvurucam mem'e mi

Toplam 4 mesaj

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