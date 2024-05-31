Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Mayıs 2024 10:38
alışveriş iadesi

Selamlar herkese, size bi kolaylıktan bahsetmeye geldim.

Evin olmazsa olmaz ihtiyaçları olan alışverişlerimi yakınımdaki Carrefourdan alıp Hayat Pay uygulamasına alışveriş fişimi yükleyerek 100 tl iade alıyorum. Uygulamanın kullanımı da oldukça basit, fişin fotosunu ekliyorsunuz sadece ve uygulama cüzdanına yansıyor iade. Cüzdanda para biriktikçe hediye falan da veriyor ayrıca bayaa hesaplı oluyor yani. Son zamanların en büyük kolaylığı oldu benim için.

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