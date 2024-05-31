Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 10:55
LGS de tekrar 2 Oturumun Gözükmesi
Daha önce yoktu. Bu sabahtan itibaren Sınav puan ayrıntıları kısmında lgs 2 oturum halinde gözükmeye başladı. sizde ?

Velocıraptor
Genel Müdür
31 Mayıs 2024 11:08
tekrar 1 oturuma düştü garipliğe bak
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