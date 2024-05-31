Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


31 Mayıs 2024 11:01
Hiçbir Fikri Olmayanlar Nerden Başlamalı

Merhaba. Ben bu yıl ekpss liseye girdim ve 87 puan aldım. Şimde ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. İlk ne yapmalıyım, nerden başlamalıyım araştırmaya.

Çok Yazılan Konular

(EKPSS ataması ile ilgili ''soru'')(cevap lütfen)EKPSS ile memurluğa atanan, öğretmenliğe geçebilir mi?Maaş İçin Hangi Bankadan Hesap Açtırıyoruz?4/B'den Aynı Unvan ile EKPSS ile AtamaKahramanmaraş 2024 atamaEngelli Memurlara yeni haklar verilmelidir ?

Sözlük

29 mayıs 2024 Türkiye Almanya kadınlar voleybol maçı 2 kuşak çatışması 2 Bugün olanlar 2 cesaret 2 pirana 2 Şoförsüz taksi 2 sandık kokusu 1 beta hcg 1 Komple Yeni Yatırım 1 bilim düşmanlığı 1

Son Haberler

FETÖ'nün avukat oyunu polisin dikkatinden kaçmadıTürkiye terörün finansmanıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyorKarahan: KKM'den kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruzŞiddetli ağrıyla hastaneye başvurdu, safra kesesinden 6 santimetrelik taş çıktıAntalya milletvekili Aykut Kaya, İYİ Partiden istifa etti

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?