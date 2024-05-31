Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 11:18
Kamudaki Teknik personellerin maaş düzenlemesi

Yıllardır her toplu sözleşmede birçok meslek grubuna iyileştirmeler yapılmış ancak ciddi riskler alarak çalışan teknik personellere aldıkları riskler karşılığında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Acaba kamudaki tüm teknik personeller olarak yeterince sesimizi neden duyuramıyoruz? Memurlar.net yöneticilerininde yardımıyla sesimizi duyurabilir miyiz? Bu konuda başka fikirleri olan arkadaşlar var mı?

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