KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 11:23
2024 kpss lisans hemşire alımı

2024kpss den sonra lisans hemşire alımı ne zaman olur tahmini? Alımda geçmiş yıllara göre azalma olur mu?

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Üniversite hastanesi ve kpssAcil yardım.

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