Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 11:24
İl içi yapanın il dışı yapması

Merhaba

İl içi ataması ile ilçe değiştirdim.

Fakat sonradan çıkan durumlardan dolayı İl dışı yapmak istiyorum.

(Klavuzda yapılamayacağı yazıyor)

Dilekçe versem İl dışı hakkı verilir mi ?


elemanaraniyor
Memur
31 Mayıs 2024 11:38

Eğer ciddi bir durumunuz varsa dilekçenizi verin, iptal ederlerse başvurabilirsiniz ama şuan için başvuramazsınız.


bahçesaray
Memur
31 Mayıs 2024 11:43
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında boş norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.
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