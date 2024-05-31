KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 11:28
Pomem sağlık, e-nabız kontrolü

Pomem de okul e-nabızdan tüm hastalık geçmişine bakıyor mu ? Yoksa belli bölümleri mi inceleyip karar veriyor ?

Çok Yazılan Konular

32. dönemde 1994 doğumluları dahil ederler mi sizce?Psikiyatri tanısı ve Pomem süreci

Sözlük

en sevdiğim çiçek 4 afrikada kurban bedelinin 2850 TL olması 5 alladı pulladı 2 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 Fetih 1 Komple Yeni Yatırım 1 ağrı'da çıplak gezen vatandaş 1 tr-ab mali işbirliği 1 life is a mystery 1 sandık kokusu 1

Son Haberler

MEB, okul inşaatlarında alınacak güvenlik önlemlerini açıkladıNüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacakErdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü'Büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz'Hrant Dink davasında savcı mütalaasını verdi

Editörün Seçimi

mayıs ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?