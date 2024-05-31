KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 11:28
Pomem Sağlık!
Pomem de okul e-nabızdan tüm hastalık geçmişine bakıyor mu ? Yoksa belli bölümleri mi inceleyip karar veriyor ?

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Psikiyatri tanısı ve Pomem süreci32. dönemde 1994 doğumluları dahil ederler mi sizce?

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