Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 11:33
20 bin TL 50 bin TL ..!

İl içi tayini çıkanların hesabına 20 bin TL il dışı tayini

Çıkanların hesabına otomatik olarak bu ücretler yaptırılmalı bu SENE BAŞI ödenen EĞİTİM ÖĞRETİM

ödeneği gibi standart hale getirilmelidir...

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