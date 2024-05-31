Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 12:37
dolandirildim
arkadaşlar dolandirildim.savciliga gidip suç duyurusunda bulundum.bundan sonra ne gibi işlemler olur bilmiyorum yardımcı olurmusunuz

Son Samurai67
Aday Memur
31 Mayıs 2024 13:31
savcılığa sunduğın delil ve bilgilere bağlı

anka50
Aday Memur
31 Mayıs 2024 13:34

yaklaşık olarak 2 yıl sonunda soruşturma biter ve ağır ceza mahkemesinde dava açılır, dava da yine yaklaşık olarak 2 ay sürer ve karara bağlanır, meğlağa bağlı olarak mağduriyetin giderilir, paranı alırsın muhtemelen, sanık/lar da yine 3- 5 yıl arasında hapis cezası alır/lar.


erkan1415
Aday Memur
31 Mayıs 2024 14:05
tamam çok teşekkür ederim
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