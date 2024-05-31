Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


31 Mayıs 2024 12:56
Talep etmem durumunda soruşturmacı değişir mi?

evet arkadaşlar bu rütbeli ile daha alt rütbelerde iken calıstım şimdi bir konudan dolayı soruşturmacım oldu kendisi ile iyi kötü hatıralarımız var hangisi ağır basacak bilemiyorum ama eğer tavrı kötü olursa soruşturmacımı değiştirme sansım var mı daha önce beraber calıstık sahsımı tanıyor diye daha önce başına gelen oldu mu

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