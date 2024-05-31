Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


31 Mayıs 2024 13:03
KPSS ile Tekrardan Atanma Hk.

Ben 9 yıllık kamu personeliyim 1 yıl önce tayinim başka bir şehire çıktı. Eşimde 5 yıllık Ebe. O da eş durumunda 3 defa tayin istedi ama her seferinde red geldi. Eşim kpss'ye girip benim çalıştığım yere atanabileceği bir puan alsa ne kadar süre öncesinden istifa etmeli?

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