Kaymakamlık vs Dışişleri Aday Meslek Memurluğu

Merhaba, boğaziçi politika mezunuyum. Marmara'da Yüksek Lisansım var. Gönlümden kaymakamlık geçiyor.

Ailem ise dışişlerine yönlendiriyor sürekli, İngilizce ve Fransızca biliyorum. Ancak 20 sene yurtdışı görevi, diplomat olmanın prestiji bir yana kaymakamlıkta da çok kıymetli bir iş yapılıyor diye düşünüyorum.

İlerde vali yard. ve valilik gibi görevler de alınabilir.

Kime kaymakamlık desem saçmalama dışişleri varken diyor.

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