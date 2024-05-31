KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


31 Mayıs 2024 13:17
Ösym üzerinden yanan kadrolara ne oluyor?

ÖSYM üzerinden alımlarda başvurup gitmeyenlerin yerine yedek aday olmadığına göre aynı kadro pozisyonu için dışarıdan kpss puanı olmadan alım olabilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
31 Mayıs 2024 13:47

Olamaz. Ya başka bir ösym yerleştirmesinde kullanılır ya kurum kendi alım yapabilirse o kadroyu açar ya da hiç açmaz boş kalır.

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