Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


31 Mayıs 2024 13:35
Burger King'te içecek 5 TL

Burger King?te artık içecek tazelemek 5 liraymış. Menüyle birlikte aldığınız içecek bittiğinde aynı bardak ve fiş ile kasaya gidiyorsunuz 5 lira verip bir içecek daha alıyorsunuz. Ve bu uygulama sınırsız.

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