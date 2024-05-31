Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


31 Mayıs 2024 13:57
Şikayet dilekçesi

Arkadaşlar okul müdürünü ilçe milli eğitim müdürün3 şikayet etmek istiyorum. Şikayet dilekçesi nasıl yazılır bu konuda bilgi verebilecek var mı?

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