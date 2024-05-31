Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 14:31
CTE TAYİN
Cte tayin sonuçları ne zaman açıklanır bir duyum alan var mı

cemil1905
Şube Müdürü
31 Mayıs 2024 14:44

Cte nin sitesinde 14 Haziran yazıyor ama inşallah erken açıklarlar

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