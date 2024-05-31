Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


31 Mayıs 2024 14:59
Başvurup Kazanıp gitmemek

Merhaba sözleşmeli bir pozisyona başvurmak istiyorum

Yüksek ihtimalle kazanırsam gideceğim ama gitmezsem herhangi bir ceza olur mu? 1 sene beklemem mi gerekiyor? Cevabınız için teşekkürler


Dgncnns
Aday Memur
31 Mayıs 2024 15:25
sözleşmeyi imzalamadiginiz müddetçe herhangibir yaptırım uygulamazlar
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